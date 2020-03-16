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Кабмін може ухвалити інші рішення по протидії коронавірусу найближчим часом

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 13:20
Кабмін може ухвалити інші рішення по протидії коронавірусу найближчим часом
Фото: Василь Мокан (facebook.com MokanV)

В уряді закликають Раду бути готовою до проведення позачергових засідань

Найближчими днями Кабінет міністрів може ухвалити інші рішення щодо протидії коронавірусу. Про це заявив представник уряду у Верховній раді Василь Мокан, передає кореспондент РБК-Україна.

Він закликав парламент бути готовим до скликання позачергових засідань.

"У залежності від того, як буде надалі розвиватись ситуація, найближчими днями можуть бути ухвалені інші рішення. Я від імені уряду закликаю Верховну раду бути готовою ухвалити певні інші рішення з боку парламентарів, бути готовим до скликання позачергового засідання ВРУ", - заявив Мокан.

"Зараз складно спрогнозувати стосовно того, як надалі буде розвиватись ситуація. Але зберігати спокій, все абсолютно на контролі Кабінету міністрів України", - додав він.

Нагадаємо, заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко заявив, що прострочення оплати житлово-комунальних послуг через карантин в Україні не призведе до автоматичного позбавлення права на субсидію.

Як писало РБК-Україна, сьогодні в Україні посилили заходи карантину. А завтра парламентарії на позачерговому засіданні мають намір схвалити ряд ініціатив для протидії коронавірусу.

При цьому сам графік роботи ВР буде змінений - до 3 квітня парламентарії працюватимуть виключно в комітетах, пленарні засідання будуть перенесені.

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