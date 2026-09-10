Податок на посилки втретє "йде" в Раду: комітет підтримав доопрацьований законопроєкт

Профільний комітет Верховної Ради підтримав зміни до Податкового та Митного кодексів, які торкнуться деяких покупок на популярних інтернет-майданчиках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева.

Що зміниться для покупок на маркетплейсах

Законопроєкти запроваджують особливі правила оподаткування ПДВ для дистанційного продажу товарів вартістю до 150 євро через електронні платформи.

Відповідальність за нарахування та сплату цього податку покладуть саме на маркетплейс, а не на покупця чи продавця.

Які пільги залишаться

Частину чинних пільг у документах вирішили зберегти. Зокрема:

ввезення товарів у несупроводжуваному багажі фізичних осіб у межах 150 євро залишиться пільговим;

посилки між фізичними особами вартістю до 45 євро звільнять від податку, якщо вони пересилаються безоплатно;

збережуть пільги на окремі товари для потреб безпеки й оборони, зокрема енергетичне обладнання.

Уряд має розробити порядок звільнення від податку для товарів оборонного призначення, включно з можливістю повернення вже сплачених сум.

Навіщо потрібні ці зміни

Автори документів пояснюють ініціативу необхідністю вдосконалити адміністрування ПДВ і узгодити українське законодавство з нормами Європейського Союзу.

Ухвалення законопроєктів є однією з умов виконання зобов'язань України перед Євросоюзом та Міжнародним валютним фондом.

Законопроєкт №16051-1 передбачає, що надходження від ПДВ з міжнародних поштових та експрес-відправлень спрямують до спеціального фонду державного бюджету.

Ці кошти планують використати для забезпечення потреб Збройних сил України.

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що це нова редакція законопроєкту про ПДВ для міжнародних посилок та електронної торгівлі. Уряд подав її після провального голосування у Верховній Раді 1 вересня, коли попередня версія - законопроєкт №15112-д - набрала лише 198 голосів.

Пов'язаний із ним законопроєкт №15460 про зміни до Митного кодексу також не ухвалили за основу, і його повернули уряду на доопрацювання.

№16051 запроваджує ПДВ на імпорт товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях з першого євро;

для дистанційних продажів товарів вартістю до 150 євро через маркетплейси запроваджують спеціальний механізм сплати ПДВ;

зберігається звільнення від ПДВ для некомерційних посилок вартістю до 45 євро, наприклад подарунків від однієї фізичної особи іншій.

Після доопрацювання уряд також відтермінував запуск нової системи. Зміни до Податкового та Митного кодексів мають запрацювати не раніше липня 2027 року.

Раніше нардеп пропонував скасувати програму "Національний кешбек" через її низьку ефективність для економіки.