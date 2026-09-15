ua en ru
Вт, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Кабмин внес в Раду проект госбюджета на 2027 год

21:40 15.09.2026 Вт
3 мин
aimg Мария Кучерявец
Кабмин внес в Раду проект госбюджета на 2027 год Фото: Сергей Корецкий, премьер Украины (facebook.com/sergii.koretskyi)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на 2027 год. Приоритетом, как и в предыдущие годы, является финансирование сектора безопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

По состоянию на 21:40 текст законопроекта о госбюджете на 2027 год не опубликован. Указано, что его передали на рассмотрение руководству.

Еще в конце июля премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что правительство начало подготовку проекта госбюджета на 2027 год.

"Задача правительства - подать проект госбюджета в Верховную Раду в установленный законом срок - до 15 сентября", - заявил Корецкий.

Он отметил, что документ должен отвечать главным задачам - укреплению обороноспособности, обеспечению финансовой устойчивости и продуманной социальной политики.

Бюджетная декларация

Напомним, 17 июня Кабинет министров одобрил Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы. Она является основанием для составления проекта государственного бюджета Украины.

Документ предусматривает два сценария развития событий - базовый, при котором ситуация безопасности улучшится с 2027 года, и сценарий устойчивости, который учитывает возможность продолжительного хода военных действий.

Базовый сценарий положен в основу показателей бюджетной декларации.

По базовому сценарию:

  • реальный ВВП должен увеличиться на 4,5% в 2027 году, на 5,3% в 2028 году и на 6,7% в 2029 году.
  • номинальный ВВП прогнозируется на уровне 11,53 трлн. грн. в 2027 году и должен вырасти до 14,95 трлн. грн. в 2029 году.
  • инфляция, по прогнозу, должна постепенно замедляться - с 8,9% в декабре 2027 года до 5,1% в декабре 2029 года.
  • среднемесячная заработная плата прогнозируется на уровне 35010 грн в 2027 году и 44083 грн в 2029 году.
  • курс доллара на конец 2027 ожидается на уровне 48,3 грн.

Доходы государственного бюджета по базовому сценарию прогнозируются на уровне:

  • 3,01 трлн грн в 2027 году;
  • 3,42 трлн грн в 2028 году;
  • 3,73 трлн грн в 2029 году.

В то же время, правительство планирует постепенно сокращать дефицит госбюджета - с 18,5% ВВП в 2026 году до 5,5% ВВП в 2029 году.

Бюджетная декларация предполагает повышение социальных стандартов. В частности, минимальная зарплата в 2027 году должна повышаться с учетом опережающих темпов по сравнению с инфляцией. Прожиточный минимум в 2027-2029 годах планируется повышать на уровень инфляции плюс 2 процентных пункта.

Также предусмотрена дальнейшая поддержка ветеранов и людей, пострадавших в результате вооруженной агрессии.

Показатели бюджетной декларации согласованы с международными партнерами и учитывают обязательства Украины в рамках программы МВФ и ЕС.

В 2027 году ожидается получение 45 млрд евро поддержки от ЕС.

Следует отметить, что окончательные параметры госбюджета-2027 будут определяться при рассмотрении и принятии соответствующего закона Верховной Радой.

Дефицит средств в бюджете-2026

В то же время, в 2026 году Украина столкнулась с дефицитом 27 млрд грн на нужды обороны. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, Минобороны уже использовало предусмотренные до конца года средства из-за удорожания войны.

Отдельной проблемой является привлечение международного финансирования. 1 сентября Рада во второй раз не смогла принять два законопроекта, необходимых для получения третьего транша МВФ на 0,7 млрд долларов и второго транша макрофинансовой помощи ЕС на 3,7 млрд евро. Один из них предусматривает налогообложение посылок.

10 сентября министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина оказалась "на грани" из-за нехватки средств и предупредил о риске задержек соцвыплат и зарплат бюджетникам. При ограниченных ресурсах приоритет будут предоставлять обороне.

14 сентября Корецкий сообщил, что ситуация с государственными финансами "близка к критической". Задержка необходимых голосований может поставить под угрозу значительную часть из 29,5 млрд долларов международного финансирования.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кабинет Министров Украины Министерство социальной политики Финансы Госбюджет Верховная рада
Новости
Защиту железной дороги, АЗС и критических предприятий от обстрелов усилят, - Зеленский
Защиту железной дороги, АЗС и критических предприятий от обстрелов усилят, - Зеленский
Аналитика
"Одноразовые агенты" и поджоги: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Одноразовые агенты" и поджоги: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа