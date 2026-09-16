Страхування бізнесу від війну: Київ хочуть включити до програми, а для АЗС змінять правила

Фото: Кабмін готує зміни у підтримці бізнесу під час війни (Getty Images)

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Уряд розглядає зміни до механізму часткової компенсації вартості майна та страхових премій від воєнних ризиків.

Про це йдеться у відповіді Міністерства економіки та довкілля України на запит РБК-Україна.

У відомстві повідомили, що підготували та направили на розгляд уряду зміни до постанови Кабміну №1541. Програма може охопити нові регіони та суттєво розширити підтримку для паливного сектору. Що саме пропонується змінити: Розширення географії: Держарсенал підтримки планують поширити на бізнес, чиє майно розташоване у Києві та Київській області.

Держарсенал підтримки планують поширити на бізнес, чиє майно розташоване у Києві та Київській області. Підтримка для АЗС і нафтовиків: Окремий блок змін стосується паливного сектору. До переліку об'єктів, які можна застрахувати від воєнних ризиків, пропонують включити паливні резервуари, запаси пального, пальне в транзиті та спеціальний транспорт (бензовози тощо).

Окремий блок змін стосується паливного сектору. До переліку об'єктів, які можна застрахувати від воєнних ризиків, пропонують включити паливні резервуари, запаси пального, пальне в транзиті та спеціальний транспорт (бензовози тощо). Більші компенсації: Максимальний розмір часткової компенсації страхових премій коштом державного бюджету хочуть збільшити до 5 млн гривень. Наразі документ перебуває на розгляді уряду. Щойно Кабмін ухвалить відповідну постанову, офіційний текст і затверджені зміни будуть опубліковані на сайті КМУ.