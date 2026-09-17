Кабмин внес Киев и область в зону повышенного риска: что это значит

Киев и Киевскую область внесли в список территорий повышенного риска.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

Большие компенсации - предельный размер частичной компенсации страховых премий из госбюджета хотят увеличить до 5 млн гривен.

Поддержка АЗС и нефтяников - к объектам, которые можно застраховать от военных рисков, добавят топливные резервуары, запасы горючего, горючее в транзите и специальный транспорт (в том числе бензовозы).

Расширение географии - государственные инструменты поддержки бизнеса распространят на компании, имущество которых расположено в Киеве и области.

Включение столичного региона в список открывает новые возможности для местных предпринимателей и топливного сектора.

Расширение списка позволит применить дополнительные меры предосторожности и оптимизировать ресурсы для защиты населения и критической инфраструктуры в регионе.

"Первое - включаем Киев и Киевскую область в перечень территорий повышенного риска", - отметил чиновник.

По словам главы правительства, привлечение столицы и региона в эту зону является первым из запланированных шагов.

Поддержка бизнеса во время войны

Напомним, ранее правительство разработало изменения в механизм страхования военных рисков, предлагая включить Киев и область в программу поддержки и расширить ее на топливный сектор.

Такие шаги связаны с ростом масштабов ущерба для предпринимателей.

По оценкам Министерства экономики и окружающей среды Украины, в 2026 году потери украинского бизнеса из-за российских атак могут достигнуть 10 миллиардов долларов, что заставляет власти искать новые инструменты для защиты и компенсации потерь.