Кабмін вніс до Раду закон про часткову приватизацію "Нафтогазу", "Укрпошти" і УЗ

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст законопроекту відсутній на сайті парламенту

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №2831 "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Проект був зареєстрований у понеділок, 3 лютого. На даний момент його текст відсутній на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - передано на розгляд керівництву.

РБК-Україна раніше писало, що Кабінет міністрів України відмовився від приватизації "Укргідроенерго", "Укренерго" і "Енергоатому". Про це свідчить пояснювальна записка до законопроекту, який уряд затвердив у ході свого засідання.

Підкреслимо, законопроект пропонує затвердити перелік об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації. У список увійдуть 22 об'єкти, у статутних капіталах яких частка державних корпоративних прав не може бути менше 50% + 1 акція. Також приватизації не підлягатимуть 135 об'єктів, у статутних капіталах яких частка державних корпоративних прав складають 100%.

У супровідних документах вказується, що до переліку увійдуть "Нафтогаз", "Магістральні газопроводи України", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргазвидобування", "Укргідроенерго", "Укренерго", "Енергоатом" та інші.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, Кабмін планує віддати під приватизацію понад 300 об'єктів державної власності в 2020 році. Зокрема, уряд оголосив 87 аукціонів для приватизації держвласності.