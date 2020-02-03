ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін вніс до Раду закон про часткову приватизацію "Нафтогазу", "Укрпошти" і УЗ

Новини » Політика     03.02.2020 - 10:56
Кабмін вніс до Раду закон про часткову приватизацію "Нафтогазу", "Укрпошти" і УЗ
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст законопроекту відсутній на сайті парламенту

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №2831 "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Проект був зареєстрований у понеділок, 3 лютого. На даний момент його текст відсутній на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - передано на розгляд керівництву.

РБК-Україна раніше писало, що Кабінет міністрів України відмовився від приватизації "Укргідроенерго", "Укренерго" і "Енергоатому". Про це свідчить пояснювальна записка до законопроекту, який уряд затвердив у ході свого засідання.

Підкреслимо, законопроект пропонує затвердити перелік об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації. У список увійдуть 22 об'єкти, у статутних капіталах яких частка державних корпоративних прав не може бути менше 50% + 1 акція. Також приватизації не підлягатимуть 135 об'єктів, у статутних капіталах яких частка державних корпоративних прав складають 100%.

У супровідних документах вказується, що до переліку увійдуть "Нафтогаз", "Магістральні газопроводи України", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргазвидобування", "Укргідроенерго", "Укренерго", "Енергоатом" та інші.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, Кабмін планує віддати під приватизацію понад 300 об'єктів державної власності в 2020 році. Зокрема, уряд оголосив 87 аукціонів для приватизації держвласності.

Президент пропонує приєднатися до Міжамериканської конвенції щодо кримінальних покарань Набув чинності закон про відтермінування переходу Ради на електронний документообіг
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниприватизацияВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся