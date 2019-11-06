Кабмин внес в Раду два закона по улучшению инвестиционного климата

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Одним из проектов предлагается внести изменения в Таможенный кодекс

Кабинет министров внес в Верховную раду Украины два законопроекта по улучшению инвестиционного климата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте парламента.

Проекты №2382 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об улучшении инвестиционного климата (по поводу отмены государственной регистрации договоров (контрактов) о совместной инвестиционной деятельности)" и №2383 "О внесении изменения в статью 287 Таможенного кодекса Украины об улучшении инвестиционного климата (по поводу отмены государственной регистрации договоров (контрактов) о совместной инвестиционной деятельности)" были зарегистрированы в парламенте в среду, 6 ноября.

Отметим, статья 287 Таможенного кодекса определяет особенности налогообложения пошлиной некоторых товаров.

Сейчас тексты документов отсутствует. Последний этап прохождения документов - переданы на рассмотрение руководству.

Напомним, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о стимулировании инвестиционной деятельности в Украине" 17 октября вступил в силу.

Как писало РБК-Украина ранее, Рада приняла во втором чтении закон для улучшения инвестклимата в Украине 20 сентября. А за основу данный закон нардепы приняли 11 сентября. Тогда проект поддержали 290 нардепов.