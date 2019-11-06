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Кабмін вніс до Ради два закони щодо покращення інвестиційного клімату

Новини » Економіка     06.11.2019 - 15:14
Кабмін вніс до Ради два закони щодо покращення інвестиційного клімату
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Одним з проектів пропонується внести зміни до Митного кодексу

Кабінет міністрів вніс до Верховної ради України два законопроекти щодо покращення інвестиційного клімату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті парламенту.

Проекти №2382 "Про внесення змін до деяких законів України стосовно покращення інвестиційного клімату (щодо скасування державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність)" та №2383 "Про внесення зміни до статті 287 Митного кодексу України стосовно покращення інвестиційного клімату (щодо скасування державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність)" були зареєстровані у парламенті у середу, 6 листопада.

Зазначимо, стаття 287 Митного кодексу визначає особливості оподаткування митом деяких товарів.

Наразі тексти документів відсутній. Останній етап проходження документів - передані на розгляд керівництву.

Нагадаємо, закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні" 17 жовтня набув чинності.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада прийняла в другому читанні закон для поліпшення інвестклімату в Україні 20 вересня. А за основу даний закон нардепи схвалили 11 вересня. Тоді проект підтримали 290 нардепів.

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