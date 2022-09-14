ua ru
Ср, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кабмин внес проект бюджета-2023 в Раду

Новина українською →
Киев, Среда 14 сентября 2022 19:52
Кабмин внес проект бюджета-2023 в Раду Фото: Кабмин внес проект бюджета-2023 в Раду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду проект государственного бюджета на 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

По данным нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка, на этой неделе ожидается представление проекта бюджета вместе с бюджетной декларацией в парламенте.

Отметим, что Кабмин утвердил проект бюджета во вторник, 13 сентября.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что главными приоритетами госбюджета-2023 станут армия и социальные программы.

По словам Шмыгаля, почти 50% всего бюджета будет направлено на сектор безопасности и обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Украина Госбюджет Верховная рада
NEWS
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
DAILY
"Оккупанты прятались за нашими спинами": репортаж из освобожденных Балаклеи и Изюма
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Оккупанты прятались за нашими спинами": репортаж из освобожденных Балаклеи и Изюма