Кабмін вніс проект бюджету-2023 в Раду

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради проект державного бюджету на 2023 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту .

За даними нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка , цього тижня очікується представлення проекту бюджету разом з бюджетною декларацією в парламенті.

Зазначимо, що Кабмін затвердив проект бюджету у вівторок, 13 вересня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що головними пріоритетами держбюджету-2023 стануть армія та соціальні програми.

За словами Шмигаля, майже 50% всього бюджету буде направлено на сектор безпеки і оборони.

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