Кабмін відсторонив очільника Держлікслужби і відкрив проти нього провадження

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада України ухвалила закон, який зобов'язує усіх міністрів Кабміну звітувати перед звільненням за виконану на посаді роботу.

Відповідно до оновленого порядку призначення на посаду та звільнення з неї, міністри зобов'язані бути особисто присутніми та звітувати щодо виконаної роботи під час розгляду їх звільнення. Йдеться як про засідання комітету, так і про пленарне засідання парламенту.

Крім того, обов'язковим при поданні заяви про відставку стає письмовий звіт про роботу.

Зазначимо, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що сподівається на призначення нового міністра енергетики найближчими тижнями. Вона наголосила, що надзвичайно важливо мати міністра енергетики в опалювальний сезон.

РБК-Україна раніше писало, що у листопаді, на тлі відставки керівника Офісу президента Андрія Єрмака український лідер Володимир Зеленський повідомив, що всіх міністрів необхідно оцінити на предмет відповідності викликам у зв'язку із зимою і війною.