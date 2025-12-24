Кабмин отстранил главу Гослекслужбы и открыл против него производство

Напомним, 17 декабря Верховная Рада Украины приняла закон, который обязывает всех министров Кабмина отчитываться перед увольнением за выполненную на должности работу.

Согласно обновленному порядку назначения на должность и увольнения с нее, министры обязаны лично присутствовать и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении их увольнения. Речь идет как о заседании комитета, так и о пленарном заседании парламента.

Кроме того, обязательным при подаче заявления об отставке становится письменный отчет о работе.

Отметим, премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что надеется на назначение нового министра энергетики в ближайшие недели. Она подчеркнула, что чрезвычайно важно иметь министра энергетики в отопительный сезон.

РБК-Украина ранее писало, что в ноябре, на фоне отставки руководителя Офиса президента Андрея Ермака украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что всех министров необходимо оценить на предмет соответствия вызовам в связи с зимой и войной.