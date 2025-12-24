RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Кабмин отстранил главу Гослекслужбы и открыл против него производство

Фото: глава Гослекслужбы Роман Исаенко (facebook.com.dls.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Кабинет Министров Украины в среду, 24 декабря, отстранил Романа Исаенко от исполнения обязанностей председателя Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение №1477-р на официальном правительственном портале.

Кроме того, Кабмин поручил Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы осуществить соответствующее дисциплинарное производство до 27 января следующего года, и проинформировать правительство о результатах.

 

Напомним, 17 декабря Верховная Рада Украины приняла закон, который обязывает всех министров Кабмина отчитываться перед увольнением за выполненную на должности работу.

Согласно обновленному порядку назначения на должность и увольнения с нее, министры обязаны лично присутствовать и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении их увольнения. Речь идет как о заседании комитета, так и о пленарном заседании парламента.

Кроме того, обязательным при подаче заявления об отставке становится письменный отчет о работе.

Отметим, премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что надеется на назначение нового министра энергетики в ближайшие недели. Она подчеркнула, что чрезвычайно важно иметь министра энергетики в отопительный сезон.

РБК-Украина ранее писало, что в ноябре, на фоне отставки руководителя Офиса президента Андрея Ермака украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что всех министров необходимо оценить на предмет соответствия вызовам в связи с зимой и войной.

Читайте РБК-Украина в Google News