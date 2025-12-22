Свириденко повідомила, коли буде призначено нового очільника Міненерго
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко висловила сподівання, що нового міністра енергетики призначать у найближчі тижні.
Як передає РБК-Україна, про це Юлія Свириденко заявила на зустрічі з дипломатами.
Вона наголосила, що хотіла б призначення міністра енергетики, тому що поки що за енергетику доводиться відповідати уряду.
"У нас була домовленість і розмова разом з парламентським корпусом щодо того, що це буде спільне рішення, буде обговорення найбільшої фракції, які дадуть нам кандидатів, і ми разом з Кабінетом Міністрів обговоримо цих кандидатів", - розповіла Свириденко.
Прем'єр висловила сподівання що у найближчі тижні міністра призначать, тому що "це надзвичайно важливо, мати міністра енергетики в опалювальний сезон".
Звільнення міністрів
Нагадаємо, у листопаді у НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі". Серед інших там були замішані міністри - очільник Мін'юсту Герман Галущенко та міністр енергетики Світлана Грінчук.
Згодом, 19 листопада, Галущенка, якого раніше відсторонили від виконання обовʼязків міністра юстиції, звільнили з посади 323 голосами. Разом із ним депутати відправили у відставку Світлану Грінчук.
Президент України Володимир Зеленський 24 листопада заявив, що кандидатів на посади міністра енергетики та міністра юстиції узгоджуватимуть із народними депутатами від "Слуги народу".
Після цього, 28 листопада, на тлі відставки керівника Офісу президента Андрія Єрмака президент повідомив, що всіх міністрів необхідно оцінити на предмет відповідності викликам у зв'язку із зимою і війною.