Свириденко повідомила, коли буде призначено нового очільника Міненерго

Як передає РБК-Україна , про це Юлія Свириденко заявила на зустрічі з дипломатами.

Вона наголосила, що хотіла б призначення міністра енергетики, тому що поки що за енергетику доводиться відповідати уряду.

"У нас була домовленість і розмова разом з парламентським корпусом щодо того, що це буде спільне рішення, буде обговорення найбільшої фракції, які дадуть нам кандидатів, і ми разом з Кабінетом Міністрів обговоримо цих кандидатів", - розповіла Свириденко.

Прем'єр висловила сподівання що у найближчі тижні міністра призначать, тому що "це надзвичайно важливо, мати міністра енергетики в опалювальний сезон".