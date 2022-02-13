Кабмин вечером соберется на заседание по авиарейсам в Украину
Кабинет министров Украины вечером 13 февраля соберется на заседание по ситуации с авиаперевозками. Ожидается, что правительство примет решения о помощи авиакомпаниям в отношениях со страховщиками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
По его словам, Министерство инфраструктуры подготовило проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям продолжать полеты как в Украину, так и обратно. Документы должны помочь авиаперевозчикам в отношениях со страховщиками.
"В 20:00 часов состоится заседание Кабмина, ждем их утверждения", - добавил Тимошенко.
Замглавы ОП подчеркнул, что хотя речь идет о частных компаниях, государство готово поддержать украинских авиаперевозчиков. "Чтобы страховые компании были уверены - в Украину можно летать и никаких проблем нет", - добавил Тимошенко.
Напомним, мировые страховые компании предупредили авиаперевозчиков о прекращении страхования самолетов в небе Украины с 14 февраля.
Отметим, из-за этого уведомления самолет SkyUp не смог вернуться в Украину и приземлился в Кишиневе, а компания KLM отменила все свои рейсы с 13 по 17 февраля.