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Кабмин вечером соберется на заседание по авиарейсам в Украину

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Киев, Воскресенье 13 февраля 2022 19:11
Кабмин вечером соберется на заседание по авиарейсам в Украину Фото: Кабмин вечером 13 февраля проведет совещание по авиарейсам в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабинет министров Украины вечером 13 февраля соберется на заседание по ситуации с авиаперевозками. Ожидается, что правительство примет решения о помощи авиакомпаниям в отношениях со страховщиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

По его словам, Министерство инфраструктуры подготовило проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям продолжать полеты как в Украину, так и обратно. Документы должны помочь авиаперевозчикам в отношениях со страховщиками.

"В 20:00 часов состоится заседание Кабмина, ждем их утверждения", - добавил Тимошенко.

Замглавы ОП подчеркнул, что хотя речь идет о частных компаниях, государство готово поддержать украинских авиаперевозчиков. "Чтобы страховые компании были уверены - в Украину можно летать и никаких проблем нет", - добавил Тимошенко.

Напомним, мировые страховые компании предупредили авиаперевозчиков о прекращении страхования самолетов в небе Украины с 14 февраля.

Отметим, из-за этого уведомления самолет SkyUp не смог вернуться в Украину и приземлился в Кишиневе, а компания KLM отменила все свои рейсы с 13 по 17 февраля.

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