Кабмін ввечері збереться на засідання щодо авіарейсів в Україну
Кабінет міністрів України ввечері 13 лютого збереться на засідання щодо ситуації з авіаперевезеннями. Очікується, що уряд ухвалить рішення щодо допомоги авіакомпаніям у відносинах зі страховиками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови офісу президента Кирила Тимошенко.
За його словами, Міністерство інфраструктури підготувало проєкти урядових рішень, які допоможуть авіакомпаніям продовжувати польоти як в Україну, так і назад. Документи мають допомогти авіаперевізникам у відносинах із страховиками.
"О 20:00 годині відбудеться засідання Кабміну, чекаємо на їх затвердження", - додав Тимошенко.
Заступник голови ВП наголосив, що хоча йдеться про приватні компанії, держава готова підтримати українських авіаперевізників. "Щоб страхові компанії були впевнені – в Україну можна літати і жодних проблем немає", - додав Тимошенко.
Нагадаємо, світові страхові компанії попередили авіаперевізників про припинення страхування літаків у небі України з 14 лютого.
Зазначимо, через це повідомлення літак SkyUp не зміг повернутися в Україну і приземлився в Кишиневі, а компанія KLM скасувала всі свої рейси з 13 по 17 лютого.