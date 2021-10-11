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Нападение на журналистов: набсовет Укрэксимбанка уволил Мецгера

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 21:26
Нападение на журналистов: набсовет Укрэксимбанка уволил Мецгера Фото: Евгений Мецгер, глава Укрэксимбанка (facebook.com Евгений Мецгер)
Автор: Дмитрий Левицкий

Наблюдательный совет Укрэксимбанка уволил Евгения Мецгера с должности главы правления банка. Он сам написал заявление на увольнение на фоне скандала с нападением на журналистов программы "Схемы" в помещении Укрэксимбанка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Укрэксимбанка.

После того, как наблюдательный совет получил заявление от Мецгера, номинационный комитет предоставил немедленную рекомендацию прекратить его полномочия с 11 октября 2021 года.

"Расторжение трудового договора в соответствии с указанным основанием не предусматривает выплату выходного пособия", - заявили в банке.

Кто теперь будет руководить Укрэксимбанком

После увольнения Мецгера наблюдательный совет назначил Сергея Ермакова исполняющим обязанности главы Укрэксимбанка. Он будет занимать эту должность, пока наблюдательный совет по результатам конкурса не назначит нового главу правления банка.

Однако нового главу Укрэксимбанка должны назначить не позднее 12 апреля 2022 года.

Напомним, сегодня Мецгера отправили под ночной домашний арест. Его подозревают в нападении на журналистов "Схем" во время записи интервью.

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