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Кабмин уволил заместительницу министра экономики

Новина українською →
Киев, Понедельник 17 мая 2021 12:59
Кабмин уволил заместительницу министра экономики Фото: бывшая заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди (facebook.com/ideasfest.in.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Кабинет министров сегодня, 17 мая, уволил с должности заместителя министра экономики Светлану Панаиотиди. Она подала заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом Панаиотиди написала в Facebook.

Заявление об увольнении она подала 29 апреля, после чего ушла в отпуск.

"Я написала заявление об увольнении 29 апреля с просьбой освободить меня с 17 мая по окончании отпуска… Кабмин только что проголосовал. Без сорока четырех дней 6 лет на службе. Назначена в АМКУ 29.06.2015 - уволена с Минэкономики 17.05.2021", - написала Панаиотиди.

Напомним, Панаиотиди была назначена заместителем министра экономики еще в правительстве Алексея Гончарука 11 сентября 2019 года.

Напомним, на прошлой неделе двое министров - экономики Игорь Петрашко и инфраструктуры Владислав Криклий, подали заявления об увольнении.

РБК-Украина писало со ссылкой на источники, что Петрашко и Криклий подали заявления после того, как их об этом попросил президент Владимир Зеленский.

На этой неделе Верховная рада планирует собраться как минимум на одно внеочередное заседание, на котором хотят принять ряд кадровых вопросов. На заседании также будет рассматриваться увольнение министра здравоохранения Максима Степанова.

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