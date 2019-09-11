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Кабмин назначил 14 новых заместителей министров

Новости » Политика    11.09.2019 - 16:01
Кабмин назначил 14 новых заместителей министров

Кабмин уволил 9 министров и назначил 14

Кабинет министров Украины на своем заседании 11 сентября назначил заместителей в ряд министерств. Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

В Министерство развития громад и территорий предназначены:

  • Дмитрий Живицкий, первый заместитель министра,
  • Негода Вячеслав, заместитель министра.

В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначены:

  • Светлана Панаиотиди, заместитель министра,
  • Дмитрий Романович, заместитель министра.

В Министерство образования и науки предназначены:

  • Юрий Полюхович, первый заместитель министра,
  • Любомира Мандзий, заместитель министра,
  • Максим Ярмистый, заместитель министра.

В Министерство здравоохранения'я предназначены:

  • Андрей Семиволос, первый заместитель министра,
  • Михаил Загрийчук, заместитель министра,
  • Младена Качурець, заместитель министра,
  • Елена Симоненко, заместитель министра по вопросам европейской интеграции.

В Министерство социальной политики предназначены:

  • Виталий Музыченко, заместитель министра,
  • Наталья Ненюченко, заместитель министра.

В Министерство юстиции назначены:

  • Валерия Коломиец, заместитель министра.

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц правительство продлило выполнение обязанностей государственного секретаря Людмилы Дараган.

Правительство также уволило 9 заместителей министров:

В Министерстве энергетики и угольной промышленности

  • Татьяну Максимец с должности первого заместителя министра,
  • Михаила Близнюка с должности заместителя,
  • Юлию Пидкоморну с должности заместителя министра,
  • Анатолия Корзуна от должности заместителя министра;

В Министерстве обороны

  • Олега Шевчука с должности заместителя министра;

В Министерстве образования и науки

  • Павла Хобзея с должности первого заместителя министра,
  • Владимира Карандия с должности заместителя министра,
  • Юрия Рашкевич с должности заместителя министра;

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Вячеслава Негоду с должности первого заместителя министра

Правительство также одобрило назначение Андрея Онищенко главой Генической районной государственной администрации (Херсонская область) и согласовал назначение ряда чиновников в регионах:

Закарпатская областная государственная администрация

  • Алексея Гетманенка заместителем главы,
  • Ольги Травиной заместителем главы.

Черкасская областная государственная администрация

  • Бориса Лебедцова первым заместителем главы;
  • Виктора Карпенко заместителем главы.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров на заседании 11 сентября принял решение заменить представителей государства в составе Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Кабмин досрочно прекратил полномочия Владимира Демчишина, Сергея Попика и Константина Марьвича в качестве представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

При этом правительство назначило в состав членов Наблюдательного совета Юлию Ковалив и Наталью Бойко, с которыми будут заключены соответствующие гражданско-правовые договоры.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины 6 сентября назначил 11 новых заместителей министров.

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