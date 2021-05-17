Кабмін звільнив заступницю міністра економіки

Кабінет міністрів сьогодні, 17 травня, звільнив з посади заступника міністра економіки Світлану Панаіотіді. Вона подала заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це Панаиотиди написала в Facebook .

"Я написала заяву про звільнення 29 квітня з проханням звільнити мене з 17 травня після закінчення відпустки... Кабмін щойно проголосував. Без сорока чотирьох днів 6 років на службі. Призначена в АМКУ 29.06.2015-звільнена з Мінекономіки 17.05.2021", - написала Панаіотіді.

Заяву про звільнення вона подала 29 квітня, після чого пішла у відпустку.

Нагадавши, Панаіотіді була призначена заступником міністра економіки ще в уряді Олексія Гончарука 11 вересня 2019 року.

Нагадаємо, минулого тижня двоє міністрів - економіки Ігор Петрашко та інфраструктури Владислав Криклій, подали заяви про звільнення.

РБК-Україна писало з посиланням на джерела, що Петрашко і Криклій подали заяви після того, як їх про це попросив президент Володимир Зеленський.

На цьому тижні Верховна рада планує зібратися як мінімум на одне позачергове засідання, на якому хочуть прийняти низку кадрових питань. На засіданні також розглядатиметься звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.