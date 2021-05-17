Рада соберется минимум на одно внеочередное заседание на этой неделе
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент соберется минимум на одно внеочередное заседание на этой неделе. Заседание может состояться уже завтра в 16:00.
"На этой неделе у нас планируется по меньшей мере одно внеочередное заседание, а может и больше. Первое внеочередное заседание - с таким предложением обратилась партия "Слуга народа" еще в пятницу. Сегодня были выданы подписные листы", - заявил глава парламента.
По его словам, это внеочередное заседание будет касаться трех вещей.
"Этот вопросы кадровые. Два министра написали заявление по собственному желанию. Это господин Криклий и господин Петрашко. И есть представление премьер-министра Украины в отношении господина Степанова... Если будут собраны необходимые подписи, будет созвано внеочередное заседание в 16:00" , - заявил спикер Рады.
Он также обратился к нардепам о необходимости заслушать позицию этих министров.
"Чтобы они отчитались, что было сделано, что не успели сделать", - сказал глава парламента.
Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов уходит в отставку. Соответствующее представление премьера Дениса Шмыгаля поступило 14 мая в парламент.
В отставку также подали министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики Игорь Петрашко. Что стало причиной такого решения министров и кто их может заменить - в материале РБК-Украина.