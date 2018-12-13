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Кабмин уволил главу ГАСИ

Новости » Политика    13.12.2018 - 17:18
Кабмин уволил главу ГАСИ
Фото: Алексей Кудрявцев (из открытых источников)

Кудрявцева уволили за совершение дисциплинарных проступков

Кабинет министров Украины уволил Алексея Кудрявцева с должности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства.

Как отмечается, Кабмин принял решение об увольнении Кудрявцева в ходе заседания Кабмина 12 декабря.

"Уволить Кудрявцева Алексея Витальевича с должности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины согласно пункту 4 части первой статьи 87 Закона Украины “О государственной службе” за совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 1 (нарушение Присяги государственного служащего) и пунктом 10 части второй статьи 65 указанного Закона (представление при поступлении на государственную службу недостоверной информации об обстоятельствах, препятствующих реализации права на государственную службу, а также непредоставление необходимой информации о таких обстоятельствах, которые возникли во время прохождения государственной службы)", - говорится в соответствующем решении правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре в Херсонской области на взятке задержали руководителя местного управления Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). После этого, в ГАСИ заявили, что Херсонская область является одной из самых проблемных в сфере госархстройконтроля. Чиновник, задержанный на взятке, был назначен на должность в октябре.

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