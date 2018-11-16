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В ГАСИ отреагировали на задержание руководителя херсонского управления инспекции

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 16:56
В ГАСИ отреагировали на задержание руководителя херсонского управления инспекции
Фото: задержание взяточников (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Сергея Циклинского задержали на взятке

В Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) отреагировали на задержание руководителя херсонского управления инспекции Сергея Циклинского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГАСИ в Facebook.

В ГАСИ отметили, что Херсонская область является одной из самых проблемных в сфере госархстройконтроля. Сообщается, что в сентябре был уволен руководитель территориального органа ГАСИ в Херсонской области из-за выявленных фактов злоупотреблений. После этого, по рекомендации Херсонской областной государственной администрации на эту должность была выдвинута кандидатура Сергея Циклинского и в октябре его назначили на должность.

"Установленные сегодня факты демонстрируют, что Сергей Циклинский не оправдал возложенных на него надежд. Четкая позиция Госархстройинспекции - таким людям не место в системе госархстройконтроля. Государственная архитектурно-строительная инспекция осуждает совершенное руководителем территориального органа поступок", - говорится в заявлении.

Кроме того, в ГАСИ заявили о готовности сотрудничать с правоохранительными органами.

В ГАСИ отреагировали на задержание руководителя херсонского управления инспекции

Напомним, ранее сообщалось, что Циклинского и его сообщников - главного инспектора и руководителя частного предприятия задержали на взятке в 4,5 тыс. долларов, которые они требовали за согласование документации на застройку.

РБК-Украина также писало, что на Волыни начальника отдела ГАСИ будут судить за взятку в 4 тыс. долларов.

Добавим, премьер-министр Владимир Гройсман выразил недовольство состоянием дел в ГАСИ и посоветовал руководителю ведомства Алексею Кудрявцеву более настойчиво работать над наведением порядка в отрасли.

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