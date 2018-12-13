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Кабмін звільнив главу ДАБІ

Новини » Політика    13.12.2018 - 17:18
Кабмін звільнив главу ДАБІ
Фото: Олексій Кудрявцев (з відкритих джерел)

Кудрявцева звільнили за вчинення дисциплінарних проступків

Кабінет міністрів України звільнив Олексія Кудрявцева з посади голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби уряду.

Як зазначається, Кабмін прийняв рішення про звільнення Кудрявцева у ході засідання Кабміну 12 грудня. 

"Звільнити Кудрявцева Олексія Віталійовича з посади голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України відповідно до пункту 4 частини першої статті 87 Закону України “Про державну службу” за вчинення дисциплінарних проступків, передбачених пунктом 1 (порушення Присяги державного службовця) та пунктом 10 частини другої статті 65 зазначеного Закону (подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну службу, а також неподання необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час проходження державної служби)", - йдеться у відповідному рішенні уряду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в листопаді в Херсонській області на хабарі затримали керівника місцевого управління Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ). Після цього, у ДАБІ заявили, що Херсонська область залишається однією з найпроблемніших у сфері держархбудконтролю. Чиновник, затриманий на хабарі, був призначений на посаду у жовтні.

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