В Херсонской области на взятке задержали руководителя местной ГАСИ

Фото: задержание взяточников (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Чиновники получили 4,5 тыс. долларов за документы на застройку

В Херсонской области на взятке задержали руководителя местного управления Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост генпрокурора Юрия Луценко в Facebook.

По его словам, сегодня прокуроры вместе с сотрудниками отдела "К" Службы безопасности Украины задержали руководителя ГАСИ Херсонской области и его сообщников - главного инспектора и руководителя частного предприятия. Луценко отметил, что они требовали и получили 4500 долларов за согласование документации на застройку.

Отметим, согласно информации на сайте ГАСИ херсонское управление возглавляет Сергей Циклинский.

Фото: задержание взяточников (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на взятке задержали чиновника горсовета. По данным полиции, он требовал 5 тыс. долларов взятки за непрепятствование в использовании МАФов, действие договора аренды которых закончилось.

Также ранее стало известно, что в Винницкой области на взятке задержали главу райсовета. Он договорился о получении неправомерной выгоды от перевозчиков Казатинского района, которые осуществляют перевозки каолина.