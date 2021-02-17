Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2021 рік: скільки коштів не вистачає

Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік. Дефіцит у розмірі 21 723,6 млн грн буде покриватися з державного бюджету.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Загальна сума доходів бюджету Пенсійного фонду на 2021 рік становить 495 502 млн грн. Власні доходи (з урахуванням залишку на початок року) передбачені в сумі 327 957,3 млн грн, з яких 293 887,3 млн грн - сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Загальний обсяг видаткової частини бюджету ПФУ на 2021 рік передбачено на рівні 495 502 млн грн.

Кошти державного бюджету України на пенсійні програми складають 195 319,4 млн грн, з яких на:

сплату єдиного внеску за окремі категорії осіб - 27 975,7 млн грн;

фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів ПФУ - 167 343,7 млн грн, у тому числі: