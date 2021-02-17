Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2021 рік: скільки коштів не вистачає
Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік. Дефіцит у розмірі 21 723,6 млн грн буде покриватися з державного бюджету.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.
Загальна сума доходів бюджету Пенсійного фонду на 2021 рік становить 495 502 млн грн. Власні доходи (з урахуванням залишку на початок року) передбачені в сумі 327 957,3 млн грн, з яких 293 887,3 млн грн - сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
Загальний обсяг видаткової частини бюджету ПФУ на 2021 рік передбачено на рівні 495 502 млн грн.
Кошти державного бюджету України на пенсійні програми складають 195 319,4 млн грн, з яких на:
сплату єдиного внеску за окремі категорії осіб - 27 975,7 млн грн;
фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів ПФУ - 167 343,7 млн грн, у тому числі:
- - 145 260,1 млн грн - на пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами;
- - 21 723,6 млн грн - на покриття дефіциту коштів ПФУ,
- - 360 млн грн - на погашення заборгованості з пенсійних виплат, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, за рішеннями суду.
Як повідомляло РБК-Україна, доходи Пенсійного фонду України за 2020 рік склали 466,1 млрд гривень, витрати - 479,3 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонду склав 13,2 млрд гривень. У загальних доходах ПФУ кошти державного бюджету склали 184,5 млрд гривень. Власні кошти склали 281,6 млрд гривень.
Як повідомляло РБК-Україна, у липні 2020 року Кабінет міністрів України виділив 29,7 млрд гривень з державного бюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.