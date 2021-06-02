Украина утвердила безвизовое соглашение с Перу
В среду, 2 июня, Кабинет министров утвердил соглашение о безвизовом режиме с Перу. О безвизовом режиме с Перу Украина договорилась еще в 2018 году.
Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров.
Украинцы смогут находиться в стране до 90 дней без виз. В то же время, граждане Украины имеют возможность находиться в Перу с туристической целью до 183 дней в год.
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter сообщил, что Украина расширит безвизовых из Перу на все типы путешествий. В частности, бизнес, обучение, культурный обмен, поездки СМИ, а также позволит безвизовый въезд для граждан Перу.
"Увеличиваем свободу путешествий для украинских и открываем Украину миру", - заявил он.
Напомним, с марта 2021 года украинцы могут без виз посетить Гренаду и нидерландские острова Аруба, Кюрасао, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.
Кроме того, в конце ноября 2020 года Украина подписал соглашение о безвизе с Сент-Винсентом и Гренадинами.
Также РБК-Украина писало, что летом 2020 года Украина ввела безвизовый режим с шестью странами.
Кроме этого сообщалось, что Украина заинтересована в скорейшем заключении двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан с Коста-Рикой.