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Украина утвердила безвизовое соглашение с Перу

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Среда 02 июня 2021 15:42
Украина утвердила безвизовое соглашение с Перу Фото: Кабмин утвердил безвизовое соглашение с Перу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В среду, 2 июня, Кабинет министров утвердил соглашение о безвизовом режиме с Перу. О безвизовом режиме с Перу Украина договорилась еще в 2018 году.

Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров.

Украинцы смогут находиться в стране до 90 дней без виз. В то же время, граждане Украины имеют возможность находиться в Перу с туристической целью до 183 дней в год.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter сообщил, что Украина расширит безвизовых из Перу на все типы путешествий. В частности, бизнес, обучение, культурный обмен, поездки СМИ, а также позволит безвизовый въезд для граждан Перу.

"Увеличиваем свободу путешествий для украинских и открываем Украину миру", - заявил он.

Напомним, с марта 2021 года украинцы могут без виз посетить Гренаду и нидерландские острова Аруба, Кюрасао, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.

Кроме того, в конце ноября 2020 года Украина подписал соглашение о безвизе с Сент-Винсентом и Гренадинами.

Также РБК-Украина писало, что летом 2020 года Украина ввела безвизовый режим с шестью странами.

Кроме этого сообщалось, что Украина заинтересована в скорейшем заключении двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан с Коста-Рикой.

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