Україна затвердила безвізову угоду з Перу

У середу, 2 червня, Кабінет Міністрів затвердив угоду про безвізовому режимі з Перу . Про безвізовий режим з Перу Україна домовилася ще в 2018 році.

Українці зможуть перебувати в країні до 90 днів без віз. Водночас громадяни України мають можливість перебувати в Перу з туристичною метою до 183 днів на рік.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter повідомив, що Україна розширить безвізовий з Перу на всі типи подорожей. Зокрема, бізнес, навчання, культурний обмін, поїздки ЗМІ, а також дозволить безвізовий в'їзд для громадян Перу.

"Збільшуємо свободу подорожей для українців і відкриваємо Україну світу", - заявив він.