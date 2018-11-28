Кабмин установил порядок выплат экспертам при Антикоррупционном суде

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Членам Совета международных экспертов будут платить по 55,5 тыс. гривен в месяц

Кабинет министров Украины установил порядок выплат международным экспертам, которые принимают участие в создании Высшего антикоррупционного суда. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, члены Общественного совета международных экспертов, согласно законодательству, претендуют на вознаграждение в размере 55,5 тысяч гривен. По решению правительства вознаграждение будет выплачивать Государственная судебная администрация.

Кроме того, определен механизм компенсации международным экспертам за проезд и проживание в Киеве. При этом уточняется, что предельная компенсация за аренду жилья не может превышать 200 евро в сутки.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что судьи в Украине смогут получать зарплату выше в 30-50 раз прожиточного минимума.

В начале ноября в Киеве начались экзамены кандидатов в Антикоррупционный суд. Имена победителей на должности будут объявлены до 20 февраля 2019 года. Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник допустил, что антикоррупционный суд может заработать в марте 2019 года.