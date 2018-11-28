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Кабмін встановив порядок виплат експертам при Антикорупційному суді

Новини » Політика    28.11.2018 - 13:09
Кабмін встановив порядок виплат експертам при Антикорупційному суді
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Членам Ради міжнародних експертів будуть платити по 55,5 тис. гривень в місяць

Кабінет міністрів України встановив порядок виплат міжнародним експертам, які беруть участь у створенні Вищого антикорупційного суду. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, члени Громадської ради міжнародних експертів, відповідно до законодавства, претендують на винагороду у розмірі 55,5 тисяч гривень. За рішенням уряду винагороду буде виплачувати Державна судова адміністрація.

Крім того, визначено механізм компенсації міжнародним експертам за проїзд і проживання в Києві. При цьому уточнюється, що гранична компенсація за оренду житла не може перевищувати 200 євро на добу.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що судді в Україні зможуть отримувати зарплату вище в 30-50 разів за прожитковий мінімум.

На початку листопада в Києві почалися іспити кандидатів в Антикорупційний суд. Імена переможців на посади будуть оголошені до 20 лютого 2019. Раніше директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник допустив, що антикорупційний суд може запрацювати в березні 2019 року.

 

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