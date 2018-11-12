В Киеве начался экзамен кандидатов в антикоррупционный суд, - ВККСУ

Конкурс на должности в обеих палатах Высшего антикоррупционного суда составляет 7 и 8 человек на место
Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) в понедельник, 12 ноября, начала квалификационное оценивания для 566 кандидатов, участвующих во втором конкурсе на должности судей Верховного суда и 270 кандидатов, претендующих на должности судей Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщил председатель ВККСУ Сергей Козьяков, передает корреспондент РБК-Украина.
По словам Козьякова, сегодня начался первый подэтап на вакансии в судах. В частности, оценивание состоит из двухуровневого экзамена и собеседования.
Распределение заявлений на конкурс в Верховный суд по кассационным судам такой:
Кроме того, на конкурс в Высший антикоррупционный суд к анонимному письменному тестированию допущены:
Напомним, в ВККСУ повдомили, что имена победителей на должности судей Высшего антикоррупционного суда и Верховного суда будут объявлены до 20 февраля 2019 года.
Добавим, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник не исключает, что антикоррупционный суд в Украине может заработать в марте 2019 года.