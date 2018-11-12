В Киеве начался экзамен кандидатов в антикоррупционный суд, - ВККСУ

Фото: Сергей Козььяков (vkksu.gov.ua)

Конкурс на должности в обеих палатах Высшего антикоррупционного суда составляет 7 и 8 человек на место

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) в понедельник, 12 ноября, начала квалификационное оценивания для 566 кандидатов, участвующих во втором конкурсе на должности судей Верховного суда и 270 кандидатов, претендующих на должности судей Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщил председатель ВККСУ Сергей Козьяков, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Козьякова, сегодня начался первый подэтап на вакансии в судах. В частности, оценивание состоит из двухуровневого экзамена и собеседования.

Распределение заявлений на конкурс в Верховный суд по кассационным судам такой:

гражданский Кассационный суд - 160, что составляет 7 человек на место

Кассационный уголовный суд - 159, что составляет 13 человек на место

Кассационный хозяйственный суд - 111, что составляет 7 человек на место

Кассационный административный суд - 136, что составляет 6 человек на место.

Кроме того, на конкурс в Высший антикоррупционный суд к анонимному письменному тестированию допущены:

в Апелляционную палату ВАКС - 89 кандидатов, что составляет 8 человек на место

в первую інстанцию ВАКС - 181 кандидат, что составляет 7 человек на место.

Напомним, в ВККСУ повдомили, что имена победителей на должности судей Высшего антикоррупционного суда и Верховного суда будут объявлены до 20 февраля 2019 года.

Добавим, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник не исключает, что антикоррупционный суд в Украине может заработать в марте 2019 года.