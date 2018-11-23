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Судьи в Украине смогут получать зарплату выше в 30-50 раз прожиточного минимума

Новости » Общество    23.11.2018 - 13:41
Судьи в Украине смогут получать зарплату выше в 30-50 раз прожиточного минимума
Иллюстративное фото (twitter.com/antikorua)

Получать более высокую зарплату судьи смогут после успешной сдачи квалификационного оценивания

В случае успешного прохождения квалификационного оценивания украинские судьи смогут получать зарплату выше в 30-50 раз от прожиточного минимума. Об этом корреспонденту РБК-Украина сообщили в пресс-службе Высшего совета правосудия (ВСП).

В частности, в 30 раз превышающая прожиточный минимум в Украине предусмотрена зарплата для судей первой инстанции и примерно в 50 раз - для судей апелляционных судов. Это также указано в отчете "Отбор и оценивание судей в Украине".

"Проведение квалификационного оценивания судей, которое было задумано как единая разовая акция по оценке 5500 действующих судей для проверки их способности выполнять свои судейские обязанности, предусматривает те же два этапа, что и в рамках отбора в Верховный Суд. Судьи, которые отказываются пройти оценивание не проходят тестирование, подлежат освобождению", - отметили в ВСП.

Также добавили, что в 2018 году проводится аналогичный отбор судей в Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности и Высшего антикоррупционного суда. Также продолжается второй этап конкурса до Верховного Суда, а также к судам первой инстанции.

Напомним, высший совет правосудия в 2017 году уволила 172 судей за совершение существенных дисциплинарных правонарушений.

За дисциплинарные нарушения в прошлом году уволили 172 судей, - ВСП В Украине с 2014 года уволились почти 3 тыс. судей
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