Судьи в Украине смогут получать зарплату выше в 30-50 раз прожиточного минимума

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Получать более высокую зарплату судьи смогут после успешной сдачи квалификационного оценивания

В случае успешного прохождения квалификационного оценивания украинские судьи смогут получать зарплату выше в 30-50 раз от прожиточного минимума. Об этом корреспонденту РБК-Украина сообщили в пресс-службе Высшего совета правосудия (ВСП).

В частности, в 30 раз превышающая прожиточный минимум в Украине предусмотрена зарплата для судей первой инстанции и примерно в 50 раз - для судей апелляционных судов. Это также указано в отчете "Отбор и оценивание судей в Украине".

"Проведение квалификационного оценивания судей, которое было задумано как единая разовая акция по оценке 5500 действующих судей для проверки их способности выполнять свои судейские обязанности, предусматривает те же два этапа, что и в рамках отбора в Верховный Суд. Судьи, которые отказываются пройти оценивание не проходят тестирование, подлежат освобождению", - отметили в ВСП.

Также добавили, что в 2018 году проводится аналогичный отбор судей в Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности и Высшего антикоррупционного суда. Также продолжается второй этап конкурса до Верховного Суда, а также к судам первой инстанции.

Напомним, высший совет правосудия в 2017 году уволила 172 судей за совершение существенных дисциплинарных правонарушений.