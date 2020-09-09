ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кабмин упростил ввоз четырех лекарств против коронавируса

Автор: Игорь Литвиненко

Кабинет министров упростил ввоз на территорию Украины четырех лекарств для лечения коронавируса. От обложения налогом на добавленную стоимость будут освобождены лекарства Pipecuronium bromide, Atracurium, Rocuronium bromide, Influenza vaccines.

Самые читаемые новости

Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Также от налогов освобождаются услуги по изготовлению проектно-сметной документации на монтаж, проведение монтажных работ, приобретение расходных материалов для систем кислородного снабжения.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения будет закупать лекарственный препарат "Ремдесивир" для лечения COVID-19.

Также сообщалось, что в Украине с апреля процент летальности от коронавируса снизился на 30%.

Кроме этого за прошедшие сутки в Украине зафиксировали новый рекорд по количеству людей, которые выздоровели от коронавируса - вылечились 1157 пациентов.

Отметим, всего за прошедшие сутки в стране подтвердили 2551 новых случаев коронавируса, общее число заболевших с начала пандемии превысило 143 тысячи человек.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров УкраинылекарстваКоронавирус