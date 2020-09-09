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В Украине за сутки от коронавируса выздоровели рекордное количество человек

Украина, Среда 09 сентября 2020 09:28
В Украине за сутки от коронавируса выздоровели рекордное количество человек
Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за минувшие сутки, 8 сентября, зафиксировали рекорд по количеству пациентов, которые выздоровели от коронавируса. Вылечились 1 157 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Всего в стране с начала пандемии вылечились от COVID-19 64 703 человека. Активным больными остаются 75 348 человек.

Предыдущий рекорд был установлен 29 августа. Тогда выздоровели 1055 человек.

Напомним, всего за прошедшие сутки в стране подтвердили 2551 новых случаев коронавируса, общее число заболевших с начала пандемии превысило 143 тысячи человек.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения не исключает возможность введения режима "красной зоны" для всей Украины в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Кроме этого сообщалось, что в Офисе президента не считают реалистичным на данный момент новый "локдаун" в стране.

Также РБК-Украина писало, что центральная власть планирует проводить "индивидуальные беседы" с мэрами, которые будут отказываться выполнять карантинные требования.

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