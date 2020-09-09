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В Украине подтвердили более 2,5 тысяч новых случаев коронавируса

Украина, Среда 09 сентября 2020 08:45
В Украине подтвердили более 2,5 тысяч новых случаев коронавируса
Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки, 8 сентября, подтвердили 2551 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев в Киеве, Харьковской и Тернопольской области.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине с начала пандемии составляет 143 030. Выздоровели уже 64 703 (+1 157) человек. Умерли 2 979 (+45). Активными больными остаются 75 348 пациентов.

Больше всего случаев коронавируса подтвердили в Киеве (+310), Харьковской (+291), Тернопольской (+244), Львовской (+196), Ивано-Франковской (+151) и Черновицкой (+150) областях.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения не исключает возможность введения режима "красной зоны" для всей Украины в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Кроме этого сообщалось, что в Офисе президента не считают реалистичным на данный момент новый "локдаун" в стране.

Также сообщалось, что по состоянию на 8 сентября в Украине Киев и еще 17 областей не соответствовали требования для ослабления карантина.

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