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В Украине процент летальности от коронавируса снизился почти на треть

Киев, Среда 09 сентября 2020 10:35
В Украине процент летальности от коронавируса снизился почти на треть
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина имеет один из самых низких процентов летальности от коронавируса в Европе. С апреля месяца в стране процент летальности снизился на 30%.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что сейчас в Украине процент летальности составляет 2,1%, тогда как в апреле он был 3%.

"У нас один из самых низких процентов в Европе. Более того, если сравнить с началом апреля, он снизился почти на 30%. Это не просто цифры, а жизни украинцев, которые заболели коронавирусом", - сказал Степанов.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили более 2,5 тысяч новых случаев коронавируса, 45 человек умерли. Всего в стране с начала пандемии заболели более 143 тысяч человек, почти 3 тысячи из них умерли.

При этом за сутки в стране зафиксировали новый рекорд по количеству людей, которые выздоровели от коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения не исключает возможность введения режима "красной зоны" для всей Украины в случае ухудшения эпидемической ситуации.

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