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Кабмін спростив ввезення чотирьох ліків проти коронавірусу

Автор: Игорь Литвиненко

Кабінет міністрів спростив ввезення на територію України чотирьох ліків для лікування коронавірусу. Від обкладення податком на додану вартість будуть звільнені ліки Pipecuronium bromide, Atracurium, Rocuronium bromide, Influenza vaccines.

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Про це повідомив депутат Верховної ради Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Також від податків звільняються послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації на монтаж, проведення монтажних робіт, придбання витратних матеріалів для систем кисневого постачання.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я буде закуповувати лікарський препарат "Ремдесивір" для лікування COVID-19.

Також повідомлялося, що в Україні з квітня відсоток летальності від коронавірусу знизився на 30%.

Крім цього, за минулу добу в Україні зафіксували новий рекорд за кількістю людей, які одужали від коронавірусу - вилікувалися 1157 пацієнтів.

Зазначимо, всього за минулу добу в країні підтвердили 2551 нових випадків коронавірусу, загальна кількість хворих з початку пандемії перевищила 143 тисячі чоловік.

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