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Кабмин упростил конкурс на должности государственной службы

Новости » Политика    26.09.2019 - 14:19
Кабмин упростил конкурс на должности государственной службы
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, правительство разрешило подавать информацию для участия в конкурсе в электронной форме

Кабинет министров Украины упростил процедуру проведения конкурса на занятие должностей государственной службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

В частности, на сайте правительства опубликовано постановление от 25 сентября 2019 года №844 о внесении изменений в Порядок проведения конкурса на занятие должностей государственной службы.

Так, изменениями к этому порядку предусматривается:

  • возможность представления информации для участия в конкурсе в электронной форме через Единый портал вакансий государственной службы;
  • проверка документов будет осуществляться только для победителей конкурса;
  • самостоятельное обнародование на Едином портале вакансий госслужбы службами управления персоналом государственных органов, объявления о конкурсах на должности госслужбы;
  • возможность определять Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы или конкурсной комиссией не более пяти кандидатур для определения победителя (победителей) конкурса субъектом назначения.

Напомним, закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины" о перезагрузке власти, предусматривающий введение государственной службы по контракту, в среду, 25 сентября, вступил в силу.

Как писало РБК-Украина ранее, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что после принятия законопроекта №1066 о перезагрузке государственной власти у государственных служащих изменится структура оплаты труда.

Добавим также, 23 сентября проект закона подписал глава государства Владимир Зеленский.

Парламент одобрил данный проект закона во втором чтении 19 сентября. За него проголосовали 228 парламентариев. А 10 сентября ВР приняла документ за основу в первом чтении, за него проголосовали 273 нардепа.

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