У госслужащих изменится структура оплаты труда

Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Кабмине прокомментировали подписание закона о госслужбе по контракту

После принятия законопроекта №1066 о перезагрузке государственной власти, которым вводится госслужба по контракту, у государственных служащих изменится структура оплаты труда. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Facebook.

Данный закон упрощает процедуру трудоустройства и увольнения госслужащих.

"Наконец мы сможем эффективно управлять государственными органами - видеть реальные результаты тех, кто действительно работает... вводится контрактная государственная служба. Контракт должен стать главной мотивацией работать на результат: работа выполнена - спокойно работаешь, отсутствует результат - свободен", - отметил глава правительства.

По его словам, документ также ликвидирует бюрократические барьеры.

"Ликвидируем бюрократические барьеры, которые замедляли принятие кадровых решений по неэффективной работе госслужащих. Раньше таких работников не могли уволить годами из-за адской бюрократии. Изменится структура оплаты труда: больше производительности - выше премия!" - написал премьер.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский 23 сентября подписал законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины" о перезагрузке власти №1066, предусматривающий введение государственной службы по контракту.

Как писало РБК-Украина ранее, 23 сентября закон передали на подпись главе государства. До этого его одобрил спикер ВР Дмитрий Разумков.

Так, парламент одобрил данный проект закона во втором чтении 19 сентября. За него проголосовали 228 парламентариев.

А 10 сентября ВР приняла за основу в первом чтении закон о госслужбе по контракту. Тогда за документ проголосовали 273 парламентария. При этом комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде принять данный законопроект за основу и в целом.