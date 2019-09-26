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Кабмін спростив конкурс на посади державної служби

Новини » Політика    26.09.2019 - 14:19
Кабмін спростив конкурс на посади державної служби
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, уряд дозволив подання інформації для участі у конкурсі в електронній формі

Кабінет міністрів України спростив процедуру проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Зокрема, на сайті уряду опублікована постанова від 25 вересня 2019 року №844 про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Так, змінами до цього порядку передбачається:

  • можливість подання інформації для участі у конкурсі в електронній формі через Єдиний портал вакансій державної служби;
  • перевірка документів здійснюватиметься лише для переможців конкурсу;
  • самостійне оприлюднення на Єдиному порталі вакансій держслужби службами управління персоналом державних органів, оголошення про конкурси на посади держслужби;
  • можливість визначати Комісією з питань вищого корпусу державної служби або конкурсною комісією не більше п’яти кандидатур для визначення переможця (переможців) конкурсу суб’єктом призначення.

Нагадаємо, закон "Про внесення змін до деяких законів України" про перезавантаження влади, який передбачає введення державної служби за контрактом, в середу, 25 вересня, набув чинності.

Як писало РБК-Україна раніше, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що після прийняття законопроекту №1066 про перезавантаження державної влади у державних службовців зміниться структура оплати праці.

Додамо також, 23 вересня проект закону підписав глава держави Володимир Зеленський.

Парламент схвалив даний проект закону в другому читанні 19 вересня. За нього проголосували 228 парламентаріїв. А 10 вересня ВР прийняла документ за основу в першому читанні, за нього проголосували 273 нардепи.

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