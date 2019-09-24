Президент подписал закон о госслужбе по контракту

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее законопроект подписал спикер парламента Разумков

Глава государства Владимир Зеленский 23 сентября подписал законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины" о перезагрузке власти №1066, который предусматривает введение государственной службы по контракту. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Отметим, законом будет упрощен порядок принятия на государственную службу и увольнения с нее, а также предусмотрены возможности введения контрактной государственной службы.

Ожидается, что вступление документа в силу сможет повысить ответственность госслужащих за достижение результатов их деятельности.

Суть закона

Так, государственный секретарь министерства назначает на должности и увольняет с должностей в порядке, предусмотренном законодательством о госслужбе, государственных служащих аппарата министерства, заключает и расторгает с ними контракты о прохождении госслужбы в случаях и порядке, предусмотренном Кабинетом министров Украины, присваивает им ранги государственных служащих, принимает решения об их поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности.

Согласно документу, руководитель государственной службы в государственном органе заключает и расторгает контракты о прохождении госслужбы в порядке, предусмотренном Кабинетом министров Украины.

При этом объявление о проведении конкурса публикуется на Едином портале вакансий государственной службы, а также на веб-сайте государственного органа, который объявил конкурс (при наличии). Конкурс на должности государственной службы категории "А" проводит комиссия. Конкурс на должности государственной службы категории "Б" или "В" проводит конкурсная комиссия.

Предусмотрено, что срок действия контракта не может составлять менее одного и более пяти лет. Заработная плата государственного служащего состоит из: должностного оклада, надбавки за выслугу лет, премии (в случае установки).

Также увеличен перечень оснований прекращения государственной службы по инициативе субъекта назначения: сокращение должности государственной службы вследствие изменения структуры или штатного расписания государственного органа без сокращения количества или штата государственных служащих, ликвидация государственного органа, установление несоответствия государственного служащего занимаемой должности при прохождении государственной службы.

Кроме того, определены дополнительные основания прекращения госслужбы по инициативе субъекта назначения по собственной инициативе или на основании представления, внесенного соответствующим министром или руководителем центрального органа исполнительной власти.

Напомним, 23 сентября на подпись главе государства передали законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины" о перезагрузке власти №1066, который предусматривает введение государственной службы по контракту.

Парламент одобрил данный проект закона во втором чтении 19 сентября. За него проголосовали 228 парламентариев.

Как писало РБК-Украина ранее, 10 сентября ВР одобрила за основу в первом чтении закон о госслужбе по контракту. Тогда за документ проголосовали 273 парламентария. При этом комитет ВР по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде принять данный законопроект за основу и в целом.