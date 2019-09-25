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Закон о госслужбе по контракту вступил в силу

Новости » Политика    25.09.2019 - 17:29
Закон о госслужбе по контракту вступил в силу
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Однако некоторые положения документа вступят в силу позже

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины" о перезагрузке власти №1066, который предусматривает введение государственной службы по контракту, в среду, 25 сентября, вступил в силу. Вчера закон опубликовали в издании "Голос Украины".

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Однако ряд положений (абзацы четвертый и пятый подпункта 1, подпункта 39 пункта 6) и положения закона по поводу контракта о прохождении государственной службы вступают в силу с 1 января 2020 года.

Отметим, законом будет упрощен порядок принятия на государственную службу и увольнения с нее, а также предусмотрены возможности введения контрактной государственной службы.

Ожидается, что вступление документа в силу сможет повысить ответственность госслужащих за достижение результатов их деятельности.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что после принятия законопроекта №1066 о перезагрузке государственной власти, которым вводится госслужба по контракту, у государственных служащих изменится структура оплаты труда.

Как писало РБК-Украина, 23 сентября проект закона подписал глава государства Владимир Зеленский.

Так, 23 сентября закон передали на подпись президенту после подписания проекта спикером ВР Дмитрием Разумковым.

Парламент одобрил данный проект закона во втором чтении 19 сентября. За него проголосовали 228 парламентариев. А 10 сентября ВР приняла документ за основу в первом чтении, за него проголосовали 273 парламентария.

При этом комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде принять данный законопроект за основу и в целом.

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