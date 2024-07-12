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Кабмін спростив порядок надання статусу УБД: що змінилось

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів спростив процедуру надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Передбачено подання заяв у паперовій формі через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) незалежно від зареєстрованого місця проживання. 

Зокрема з'явилась можливість обрати спосіб отримання відповідного посвідчення: 

  • за місцем оформлення посвідчення; 
  • у ЦНАП. 

Також передбачені приймання та передача через електронний кабінет заяви з необхідними для неї документами. 

"Закріплено право військовослужбовців подавати комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій заяву або додавати скановані копії документів (за наявності)", - додав Мельничук. 

У тому ж числі були визначені особливості подання заяви в електронній формі через портал "Дія" й Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Затверджено форму заяви для надання статусу учасника бойових дій. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як самостійно отримати статус УБД та що робити, якщо ви втратили або ж пошкодили посвідчення.

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