Кабмін спростив порядок надання статусу УБД: що змінилось

Кабінет міністрів спростив процедуру надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Передбачено подання заяв у паперовій формі через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) незалежно від зареєстрованого місця проживання.
Зокрема з'явилась можливість обрати спосіб отримання відповідного посвідчення:
Також передбачені приймання та передача через електронний кабінет заяви з необхідними для неї документами.
"Закріплено право військовослужбовців подавати комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій заяву або додавати скановані копії документів (за наявності)", - додав Мельничук.
У тому ж числі були визначені особливості подання заяви в електронній формі через портал "Дія" й Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Затверджено форму заяви для надання статусу учасника бойових дій.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як самостійно отримати статус УБД та що робити, якщо ви втратили або ж пошкодили посвідчення.
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