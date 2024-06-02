Заява, фотокартки й документи: як самостійно отримати статус УБД

Особи, які звільнені з військової служби в ЗСУ, можуть самостійно отримати статус учасника бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на веб-сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їх сімей.

Наразі існує три способи отримання посвідчення.

Перший варіант

Для того, щоб отримати статус учасника бойових дій, необхідно виконати наступні кроки:

написати заяву (зразок заповненої заяви на 6 та 7 слайді, бланк на веб-сайті social.mil.gov.ua в розділі "Самостійне оформлення статусу учасника бойових дій для осіб звільнених з військової служби в Збройних силах України");

(зразок заповненої заяви на 6 та 7 слайді, бланк на веб-сайті social.mil.gov.ua в розділі "Самостійне оформлення статусу учасника бойових дій для осіб звільнених з військової служби в Збройних силах України"); зробити дві фотокартки 3*4 см (на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки);

Також для пришвидшення прийняття рішення треба зробити копії документів (за наявності), а саме:

довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Росії проти України;

витяги з бойових донесень;

витяги з журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);

витяги з вахтових журналів;

копії польотних листів;

копія довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання особисто або у складі військової частини бойових завдань.

Після цього, заяву, фотокартки та копії документів необхідно подати до ТЦК та СП за місцем реєстрації (перебування на військовому обліку).

Що відбувається далі з документами?

Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки самостійно через систему електронного документообігу скеровують документи на розгляд відповідної комісії через військову частину.

Військова частина готує довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ проти України. Далі – надсилає необхідні документи на адресу відповідної комісії.

Комісія розглядає документи та приймає рішення.

Другий варіант

Другий спосіб передбачає ті ж самі дії, однак замість копій документів (які пришвидшать прийняття рішення), необхідно підготувати їх оригінали.

Після – відправити по пошті до відповідної комісії (поштові адреси комісій на слайдах 9 та 10).

Третій варіант

Останній спосіб отримання статусу учасника бойових дій передбачає онлайн формат. Для того, щоб скористатися цим варіантом, необхідно виконати наступні кроки:

завантажити бланк заяви на комп'ютер, планшет або смартфон у форматі PDF або DOC (розділ веб-сайту social.mil.gov.ua "Самостійне оформлення статусу УБД для військовослужбовців");

заяви на комп'ютер, планшет або смартфон у форматі PDF або DOC (розділ веб-сайту social.mil.gov.ua "Самостійне оформлення статусу УБД для військовослужбовців"); відкрити бланк заяви, заповнити та зберегти (зразок заповненої заяви на слайдах 6 та 7);

(зразок заповненої заяви на слайдах 6 та 7); додати цифровий підпис (Дія.підпис або інший);

(Дія.підпис або інший); підготувати 2 фото 3*4 см в електронному форматі (JPG, JPEG);

в електронному форматі (JPG, JPEG); надіслати заяву та 2 фото 3*4 см на поштову адресу (адреси відповідних комісій на слайдах 9 та 10);

на поштову адресу (адреси відповідних комісій на слайдах 9 та 10); очікувати рішення комісії;

отримати в ТЦК та СП: посвідчення учасника бойових дій, нагрудний знак "ветеран війни" та листи талонів на проїзд.

Чи має право дружина або інша особа отримувати посвідчення учасника бойових дій замість військовослужбовця?

Посвідчення учасника бойових дій вручається, після надання особі статусу учасника бойових дій, особисто військовослужбовцю (військовозобов’язаному), або за його дорученням рідним чи іншим особам, за що вони розписуються у відповідних документах.