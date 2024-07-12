RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кабмин упростил порядок предоставления статуса УБД: что изменилось

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров упростил процедуру предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабинета Министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Предусмотрена подача заявлений в бумажной форме через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) независимо от зарегистрированного места жительства. 

В частности появилась возможность выбрать способ получения соответствующего удостоверения: 

  • по месту оформления удостоверения; 
  • в ЦПАУ. 

Также предусмотрены прием и передача через электронный кабинет заявления с необходимыми для него документами. 

"Закреплено право военнослужащих подавать комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий заявление или добавлять сканированные копии документов (при наличии)", - добавил Мельничук. 

В том же числе были определены особенности подачи заявления в электронной форме через портал "Дія" и Единый государственный реестр ветеранов войны. Утверждена форма заявления для предоставления статуса участника боевых действий. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как самостоятельно получить статус УБД и что делать, если вы потеряли или повредили удостоверение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине