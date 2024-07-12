Кабмин упростил порядок предоставления статуса УБД: что изменилось

Предусмотрена подача заявлений в бумажной форме через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) независимо от зарегистрированного места жительства.

В частности появилась возможность выбрать способ получения соответствующего удостоверения:

по месту оформления удостоверения;

в ЦПАУ.

Также предусмотрены прием и передача через электронный кабинет заявления с необходимыми для него документами.

"Закреплено право военнослужащих подавать комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий заявление или добавлять сканированные копии документов (при наличии)", - добавил Мельничук.

В том же числе были определены особенности подачи заявления в электронной форме через портал "Дія" и Единый государственный реестр ветеранов войны. Утверждена форма заявления для предоставления статуса участника боевых действий.