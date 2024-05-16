Що робити, якщо ви втратили або пошкодили посвідчення УБД

Посвідчення учасника бойових дій (УБД) можна відновити у випадку, якщо ви його загубили, воно втрачене або пошкоджене внаслідок бойових дій.

Куди звертатися за відновленням посвідчення УБД та який має бути алгоритм дій, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Український ветеранський фонд.

Посвідчення УБД

Посвідчення учасника бойових дій - це важливий документ військового, якій підтверджує статус ветеранів війни та інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Також це посвідчення необхідне для оформлення гарантованих пільг та виплат.

Як відновити посвідчення УБД

Якщо посвідчення видавала міжвідомча комісія, то для відновлення документа потрібно звернутися на електронну пошту Міністерства у справах ветеранів: dpi@mva.gov.ua

Разом з листом потрібно надіслати такі документи:

Власноруч завірені копії сторінок паспорта (1,2, 11, 12)

Власноруч завірену копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру

Фотографії розміром 3 на 4 (2 штуки)

Заяву про заміну зіпсованого/втраченого посвідчення з уточненням причин втрати (заява пишеться в довільній формі, з обов'язковим зазначенням своєї електронної пошти та номеру мобільного телефону)

Якщо посвідчення пошкоджене, воно також додається до заяви для підтвердження його непридатності

Фотографії та пошкоджене посвідчення, яке підлягає знищенню, потрібно надіслати поштовим зв'язком АТ "Укрпошта" на адресу Міністерства у справах ветеранів: м. Київ, пров. Музейний, 12, 1 001.

Якщо посвідчення було втрачене, тоді необхідно написати відповідну заяву та подати до відділу поліції.

"Бажано також подати оголошення в газету про втрату документа з зазначенням прізвища, імені, по батькові, які на ньому вказані", - зазначили юристи.

До пакету перелічених документів потрібно ще додати копію заяви в поліцію та копію оголошення в газеті, а також, за наявності - копію посвідчення.

Особам, які демобілізовані, для відновлення посвідчення необхідно написати заяву до ТЦК та СП за місцем обліку. ТЦК зробить запит в ту установу, яка видавала це посвідчення.