Кабмін спростив порядок надання статусу УБД: що змінилось

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Передбачено подання заяв у паперовій формі через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) незалежно від зареєстрованого місця проживання.

Зокрема з'явилась можливість обрати спосіб отримання відповідного посвідчення:

за місцем оформлення посвідчення;

у ЦНАП.

Також передбачені приймання та передача через електронний кабінет заяви з необхідними для неї документами.

"Закріплено право військовослужбовців подавати комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій заяву або додавати скановані копії документів (за наявності)", - додав Мельничук.

У тому ж числі були визначені особливості подання заяви в електронній формі через портал "Дія" й Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Затверджено форму заяви для надання статусу учасника бойових дій.