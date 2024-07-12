ua en ru
Пт, 12 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кабмін спростив порядок надання статусу УБД: що змінилось

П'ятниця 12 липня 2024 18:50
UA EN RU
Кабмін спростив порядок надання статусу УБД: що змінилось Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів спростив процедуру надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Передбачено подання заяв у паперовій формі через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) незалежно від зареєстрованого місця проживання.

Зокрема з'явилась можливість обрати спосіб отримання відповідного посвідчення:

  • за місцем оформлення посвідчення;
  • у ЦНАП.

Також передбачені приймання та передача через електронний кабінет заяви з необхідними для неї документами.

"Закріплено право військовослужбовців подавати комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій заяву або додавати скановані копії документів (за наявності)", - додав Мельничук.

У тому ж числі були визначені особливості подання заяви в електронній формі через портал "Дія" й Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Затверджено форму заяви для надання статусу учасника бойових дій.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як самостійно отримати статус УБД та що робити, якщо ви втратили або ж пошкодили посвідчення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
В очікуванні наступу. Коли ЗСУ зможуть піти в атаку і що заважає цьому у 2024 році
В очікуванні наступу. Коли ЗСУ зможуть піти в атаку і що заважає цьому у 2024 році
DAILY
Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США