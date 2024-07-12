Кабмин упростил порядок предоставления статуса УБД: что изменилось
Кабинет министров упростил процедуру предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабинета Министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Предусмотрена подача заявлений в бумажной форме через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) независимо от зарегистрированного места жительства.
В частности появилась возможность выбрать способ получения соответствующего удостоверения:
- по месту оформления удостоверения;
- в ЦПАУ.
Также предусмотрены прием и передача через электронный кабинет заявления с необходимыми для него документами.
"Закреплено право военнослужащих подавать комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий заявление или добавлять сканированные копии документов (при наличии)", - добавил Мельничук.
В том же числе были определены особенности подачи заявления в электронной форме через портал "Дія" и Единый государственный реестр ветеранов войны. Утверждена форма заявления для предоставления статуса участника боевых действий.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как самостоятельно получить статус УБД и что делать, если вы потеряли или повредили удостоверение.
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