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Кабмин упростил порядок предоставления статуса УБД: что изменилось

Пятница 12 июля 2024 18:50
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Кабмин упростил порядок предоставления статуса УБД: что изменилось Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров упростил процедуру предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабинета Министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Предусмотрена подача заявлений в бумажной форме через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) независимо от зарегистрированного места жительства.

В частности появилась возможность выбрать способ получения соответствующего удостоверения:

  • по месту оформления удостоверения;
  • в ЦПАУ.

Также предусмотрены прием и передача через электронный кабинет заявления с необходимыми для него документами.

"Закреплено право военнослужащих подавать комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий заявление или добавлять сканированные копии документов (при наличии)", - добавил Мельничук.

В том же числе были определены особенности подачи заявления в электронной форме через портал "Дія" и Единый государственный реестр ветеранов войны. Утверждена форма заявления для предоставления статуса участника боевых действий.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как самостоятельно получить статус УБД и что делать, если вы потеряли или повредили удостоверение.

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