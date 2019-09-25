Кабмин создал спецгруппу для расследования смертельных ДТП

На выполнение поручения президента Владимира Зеленского по контролю за расследованиями смертельных ДТП Кабинет министров создал спецгруппу. Об этом сообщил глава правительства Алексей Гончарук в ходе брифинга по результатам заседания Кабмина.

По его словам, до воскресенья министру транспорта и инфраструктуры поручено подать план первоочередных мер.

"Мы отреагировали на поручение президента об усилении безопасности на дорогах. Мы сегодня создали спецгруппу, которая будет расследовать аварии, в которых погибло много людей, чтобы понять, почему они произошли... Поручил министру транспорта и инфраструктуры до воскресенья подать план первоочередных мер, чтобы такие аварии случались как можно реже", - сообщил Гончарук.

Напомним, президент Украины поручил правительству взять на контроль расследование смертельных дорожно-транспортных происшествий в Одесской и Житомирской областях.

Так, вечером 22 сентября в селе Пилиповичи Житомирской области произошло ДТП, в результате аварии погибли 9 человек, 10 получили ранения. Полиция задержала водителя грузовика.

В Одесской области 21 сентября произошло подобное ДТП: грузовик въехал в переполненную маршрутку, в результате чего погибли 9 человек.