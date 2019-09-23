Зеленский поручил Кабмину взять на контроль расследование смертельных ДТП

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В результате аварий в Одесской и Житомирской областях погибли 18 человек

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров взять на контроль расследование смертельных дорожно-транспортных происшествий в Одесской и Житомирской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По сообщению Офиса президента, Зеленский обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев.

"Президент Украины Владимир Зеленский выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в масштабных смертельных ДТП в Одесской и Житомирской области, которые произошли в последние дни. Глава государства поручил Кабинету Министров Украины взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Зеленский указал Кабмину на необходимости включить безопасность пассажирских перевозок к первоочередным приоритетам своей работы.

Напомним, вечером 22 сентября в селе Пилиповичи, Житомирской области произошло ДТП между грузовым автомобилем и автобусом. В результате аварии погибли 9 человек, 10 получили ранения. Полиция задержала водителя грузовика.

В Одесской области 21 сентября произошло подобное дорожно-транспортное происшествие. Грузовик въехал в переполненную маршрутку, в результате чего погибли 9 человек. В результате предварительного расследования виновником ДТП стал водитель грузовика.