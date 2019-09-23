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Полиция задержала подозреваемого в совершении ДТП в Житомирской области

Новости » Происшествия    23.09.2019 - 09:36
Полиция задержала подозреваемого в совершении ДТП в Житомирской области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция задержала водителя грузовика

Полиция задержала подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Житомирской области, в результате которого погибли 9 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как сообщается, он является одним из пострадавших. После того, как водителю грузовика оказали необходимую медицинскую помощь, правоохранители его задержали.

"Сейчас он задержан в порядке ст.208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в селе Пилиповичи произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом, вследствие чего погибли 9 человек и 10 человек госпитализированы. Сообщалось, что водитель DAF с полуприцепом, двигаясь в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремча", что стоял на обочине дороги.

Тогда сообщалось, что полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Кроме того, ДТП с таким же количеством пострадавших произошло под Одессой 21 сентября. Тогда в результате аварии с участием грузовика и переполненной маршрутки погибли девять людей. Полиция впоследствии задержала водителя грузовика.

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